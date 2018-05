Gucci Mane donne de nombreuses indications sur son prochain album !

L'album arrive.

Six mois sans sortie de projet, c’est un fait assez rare pour être souligné dans la carrière de Gucci Mane. Toutefois, il semblerait que cette période d’abstinence artistique touche à son terme.

En effet, après la sortie de trois projets l’année dernière, à savoir « El Gato The Human Glacier », « Mr Davis », et « Droptop Wop », Big Gucci a voulu prendre son temps afin de proposer un projet consistant et abouti. Ainsi, c’est l’objectif artistique que s’est fixé l’artiste originaire d’Atlanta, pour son prochain album « Evil Genius ».

C’est donc sur Instagram que Guwop s’est exprimé sur son nouveau projet, à travers une vidéo réalisée torse nu, en ne donnant pas encore la date de sortie exacte mais en affirmant que le public pourra l’écouter durant le mois de juin.

Gucci a également fait écouter un de ses prochains morceaux dans cette vidéo où il balance des billets et des factures, un délire de millionnaire.

Toutefois, d’autres projets sont en cours pour Gucci Mane puisqu’il travaille sur un album en commun avec Rich The Kid, qui devrait sortir de façon imminente, mais il y a également le projet avec Migos et Lil Yachty qui se concrétiserait.

Un retour aux affaires très sérieux pour Big Gucci.