La date de la sortie de l'album de Sniper révélée !

On le sait maintenant, Sniper va faire son grand retour, à notre plus grand plaisir. Si l’on a déjà pu découvrir une première vidéo de teasing, "Follow Me #1" ainsi que plusieurs images en studio, le trio vient de faire une grosse annonce qui nous met l’eau à la bouche.

En légende d’une photo postée sur le compte Instagram de Blacko, la date de sortie de leur opus :

"SNIPER 2018 .. simple .. on t’emmène dans notre monde allez grimpe #12octobre #newalbum"

Le 12 octobre 2018 sera donc un grand jour, le moment de voir si ce qu’ils nous préparent sera à la hauteur des classiques auxquels ils nous ont habitués comme le fameux titre "Gravé dans la roche" ou encore "Sans repères" pour ne pas tous les citer.

Dès demain, vous pourrez également découvrir le premier épisode de la "Snip’Story", une série de documentaire qui retrace l’histoire du groupe à travers des images inédites, des interventions et des archives.

Soyez prêts, vous n’êtes pas au bout de vos surprises…