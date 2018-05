Tupac dans les "Enquêtes Impossibles" !

Notre hommage à Pierre Bellemare...

Alors que l’on vous annonçait, pas plus tard que la semaine dernière, le nouveau film "City of Lies" qui scénarise l’enquête sur l’assassinat des légendes que sont Tupac et Notorious Big avec Johnny Depp et Brad Furman à l’affiche, il se pourrait que Pierre Bellemare se soit lui aussi intéressé à cette affaire.

Animateur de la célèbre émission "Les enquêtes impossibles" entre autres, ce dernier a consacré un épisode à essayer de comprendre et à décortiquer chaque élément de l’assassinat de 2Pac. Malheureusement, Pierre Bellemare nous a quitté hier à l’âge de 88 ans, en laissant derrière lui plusieurs vidéos de qualité.

On vous laisse découvrir ça…