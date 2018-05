Un texte de Niro étudié à l'école !

"Printemps Blanc" mis à l'honneur...

C’est à une vraie déclaration que Niro a eu le droit récemment. Partagée sur son compte Instagram, on a pu découvrir cette dernière, et le moins que l’on puisse dire est qu’elle est très touchante.

"Printemps Blanc", c’est le titre du rappeur qui a profondément plu à un professeur qui a pris l’initiative de le faire étudier à ses élèves. Dans le cadre d’un projet sur les drogues, des jeunes lycéens de Sarcelles se sont donc penchés sur ses lyrics en cours.

Si cette nouvelle est très bonne pour Niro, elle l’est également pour le rap en général. Ces temps-ci, de plus en plus d’exemples de ce type se font remarquer. On pense entre autres au morceau de Médine, "17 octobre" en référence au massacre de 1961 en Algérie, qui s’est retrouvé dans un manuel d’histoire.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, on vous invite à écouter le morceau en question, "Printemps Blanc" !