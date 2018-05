Nicki Minaj et Ariana Grande préparent une surprise de taille !

Les femmes en haut de l'affiche.

Quelques mois plus tôt, Ariana Grande avait annoncé que son prochain single intitulé « The Light is Coming », avec une invitée de marque, en personne de Nicki Minaj. Ainsi, un teaser de la collaboration a été dévoilé sur les réseaux sociaux.

C’est durant le talk-show de Jimmy Fallon que des informations ont été dévoilées sur le prochain album d’Ariana Grande, dont le nom a été révélé « The Sweetener ».

Toutefois, les collaborations entre Ariana Grande et Nicki Minaj sont une longue histoire d’amour étant donné qu’elles se sont retrouvées pour la première fois sur le même morceau, en 2014, sur le morceau « Bang Bang » de Jessie J. En 2016, un nouveau featuring entre les deux artistes avait également vu le jour, afin de devenir un véritable succès commercial.

En effet, « Side to Side » avait réussi à se hisser jusqu’à la troisième place du Hot 100 du Billboard, montrant la réussite de ce single.

Ainsi, cette nouvelle collaboration est pleine d’espoir car Nicki Minaj prépare son album et se doit de marquer les esprits avec ses prochains morceaux. Ce n’est désormais plus qu’une question de temps avant que ce featuring soit disponible.