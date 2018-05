Quand Rich The Kid et Gucci Mane annoncent un album commun !

Une connexion qui s'annonce lourde...

C’est cet été que la nouvelle connexion explosive devrait voir le jour. Annoncé sur le compte Instagram de Rich The Kid, un nouveau projet en collaboration avec Gucci Mane.

Lorsque l’on connait les featurings de fous auxquels Rich The Kid nous a habitués, notamment avec son tout premier album solo dans lequel on a pu voir Offset, Rick Ross, Lil Wayne ou encore Kendrick Lamar pour ne pas tous les citer ; cette nouvelle semble tout à fait dans la continuité de sa lancée.

Via une photo sur la plage entourés de belles filles, les rappeurs nous vendent du rêve. Le seul hic, le point d’interrogation à la fin de la légende. Mais pas de panique, l’opus a l’air en bonne voie.

A suivre…