La compilation évènement ''L'Anthologie du Rap Français'' by Générations est enfin disponible !

50 titres, pour découvrir ou redécouvrir le rap français.

En ce jour, Générations sort une compilation retraçant l’histoire du rap français, au détour de 3 CDs, regroupant 50 morceaux, avec des artistes divers et variés mais ayant tous marqué le rap français.

En effet, l’objectif du projet est de faire découvrir ou redécouvrir les classiques du rap français des années 90 et 2000. Précisons que c’est Jimmy Fresher (animateur de la matinale de Générations) qui s’est occupé de tracklister la compilation.

Ainsi, le projet est disponible en physique et en digital, mais également en vinyle, proposant ainsi un objet adapté pour écouter ces morceaux faisant partie du patrimoine du rap français.

Le but de cette compilation est également de faire redécouvrir certains morceaux plus confidentiels mais pourtant de qualité, à l’instar de « Cracheurs 2 Venin », la collaboration entre Aketo et Alkpote.

Toutefois, cette compilation permettra à chaque auditeur de trouver des morceaux qui lui plaisent, au vu du grand nombre de titres présents sur le projet.

Il s’agit seulement du premier volume de la compilation, laissant penser qu’il y aura éventuellement une suite au vu de la grande histoire du rap français.

Si vous souhaitez écouter l'anthologie du rap français, une seule adresse : https://lnk.to/Generationsrapfrancais