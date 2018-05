L'album de Jok'Air ''Jok'Rambo'' est enfin disponible !

La consécration.

Depuis la séparation de la MZ, de nombreux espoirs se cristallisaient autour des différents membres, et notamment Jok’Air, qui était l’homme des refrains du groupe originaire du 13ème arrondissement.

Ainsi, Jok’Air a sorti trois projets en l’espace d’un an, alternant les mixtapes et les EP, afin de s’expérimenter sur différents univers musicaux, tout en se cherchant et se perfectionnant artistiquement.

En ce jour, la sortie de son premier album « Jok’Rambo » est la concrétisation du travail effectué depuis ses premiers pas en solo. Ce projet contient 17 titres, avec des featurings variés, représentant parfaitement l’éclectisme musical de l’univers de Jok’Air.

L’ancien membre de la MZ a également pris le temps de développer son personnage et d’affiner son identité visuelle, preuve en est avec son dernier clip « Aquarium ».

Le principal objectif de cet album sera d’imposer Jok’Air dans le paysage du rap français, de façon définitive, tout en asseyant son positionnement de future rockstar.

En parallèle, il y a de nombreux morceaux pouvant être exploités en tant que single, de par leur format et leur ouverture musicale. Ainsi, Jok’Air a les cartes en main, ou plutôt sur son projet, afin d’atteindre ses objectifs artistiques.