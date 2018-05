Les nouvelles règles de Spotify remises en question !

Les titres d'XXXTentacion pourraient être réintégrés...

Souvenez-vous, il y a peu de temps on vous parlait des nouvelles règles instaurées par la célèbre plateforme de streaming Spotify. Des associations de défense des droits civiques avaient en effet fait pression pour que les artistes ayant été condamnés par la justice soient écartés des playlists et mis de côté. XXXTentacion et R Kelly par exemple en avaient fait les frais.

Cependant, il semblerait que cette nouvelle règle ne parle pas à tout le monde. Certains artistes et certaines maisons de disques menacent actuellement la plateforme de se retirer complètement, comme par exemple Kendrick Lamar.

Chez Spotify, en interne, tout le monde ne semble pas en accord avec cette récente décision. Une discussion est donc ouverte et leurs règles remises en question.

Une affaire à suivre de près…