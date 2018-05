Caballero invite Serge le mytho dans le nouvel épisode de "Checkfood" !

Un duo infernal réuni autour d'un burger...

En février dernier, on vous parlait du nouveau concept de la chaîne "Checkfood" sur laquelle on peut retrouver des vidéos de Caballero s’amusant à tester et à nous faire découvrir des nouveaux restaurants à Bruxelles, accompagné d’un invité de son choix à chaque fois.

Si pour le premier épisode le rappeur était allé cuisiner dans le restaurant "Le Vieux Milla" avec Isha, cette fois-ci c’est au "Green Mango" qu’il nous emmène. Au programme ? Burgers et cocktails qui ont l’air plutôt savoureux.

A ses côtés, ce n’est autre Serge le Mytho, de son vrai nom Jonathan Cohen. La connexion pour le moins inattendue entre les deux est très efficace et ils ne manquent pas d’humour, comme à leur habitude.

On vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour découvrir de nouvelles recettes !