La bande-originale de ''Taxi 5'' obtient le disque d'or !

Un succès dans la lignée des précédentes BO.

Disponible depuis le 6 Avril 2018, la bande-originale de « Taxi 5 » regroupait de nombreux artistes à l’instar des BO des précédents volets de la saga.

Ce projet qui regroupe de nombreuses têtes d’affiche telles que Naps, Marwa Loud ou L’Algerino a cartonné grâce à l’éclectisme du projet, sur lequel toutes les influences musicales sont représentées étant donné que des artistes comme Kofs, Maes ou encore Spri Noir avaient également répondu présent à l’appel du réalisateur légendaire, DJ Kore.

En véritable maître à penser, Kore a également pu bénéficier de l’engouement médiatique autour de la sortie du film, ayant réalisé 1,5 millions d’entrées dès la première semaine, et dont la promotion était assurée dans tous les médias, du plus généralistes à certains plus confidentiels.

Ajoutons à cela que la plupart des artistes invités ont eu envie de clipper leur morceau, tant chaque piste de la bande-originale a un potentiel single. Ainsi le travail de Kore est à louer puisqu’il a réussi à faire sortir chaque artiste de sa zone de confort artistique afin de proposer un projet maîtrisé de bout en bout.

Le film « Taxi 5 », aussi appelé « La Relève » porte également bien son nom pour la bande-originale étant donné que celle-ci a connu un succès commercial dans la continuité des précédentes.