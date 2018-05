6ix9ine révèle les gros featurings de son prochain album !

L'impressionnante tracklist.

6ix9ine a toujours cultivé une certaine exubérance, depuis le début de sa carrière et la période où il était surnommé Tekashi 6ix9ine. Ainsi, l’artiste originaire de New-York a sorti un projet, ayant créé un certain engouement, avec « Day 69 ».

Toutefois, c’était la première pierre à l’édifice de la carrière de 6ix9ine et il semblerait qu’il soit d’ores et déjà reparti sur la création et la conception d’un album. Le cap du premier album est une étape importante dans la carrière d’un artiste, et 6ix9ine est en train de mettre les grands moyens afin de marquer le public et s’imposer définitivement dans l’industrie américaine.

Au détour d’un post Instagram, 6ix9ine a annoncé que son album était en préparation, avec des featurings assez impressionnants, puisque Drake, Travis Scott, Swae Lee, XXXTentacion, Diplo auraient accepté de participer au projet.

En parallèle, il semblerait que d’autres artistes soient également conviés à participer à ce premier album mais au vu de sa présence récente dans le milieu, et des têtes ayant accepté de participer au projet, on peut parler de début de carrière maîtrisée de mains de maître pour l’artiste américain.

https://www.instagram.com/p/BjIdbVFgmej/?utm_source=ig_embed