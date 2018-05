Pusha T dévoile la tracklist de son album !

Décidemment, le troisième album de Pusha T se sera fait beaucoup attendre. Très convoité et attendu par ses supporters, le projet a été remanié à plusieurs reprises par son auteur avant d’atteindre le but attendu.

Parfaitement fier de ce qu’il a concocté, Pusha T semble être très perfectionniste. Il vient en effet de changer le nom de son projet, au dernier moment. Annoncé sur Twitter, la publication affirme que l’opus s’intitulera finalement "Daytona" au lieu de "King Push".

Produit par Kanye West, ce dernier verra le jour le 25 mai, c’est-à-dire demain. En attendant de pouvoir le découvrir dans son intégralité, Pusha T vient de révéler la tracklist complète comportant 7 sept morceaux et aucun featuring.

On vous laisse découvrir ça…

1. If You Know You Know

2. The Games We Play”

3. Hard Piano feat. Rick Ross

4. Come Back Baby

5. Santeria

6. What Would Meek Do? feat. Kanye West

7. Infrared