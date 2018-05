Damso dévoile des éléments de la tracklist de son album !

"Lithopédion" s'annonce lourd...

C’est sur le compte Instagram de Damso que l’on a pu découvrir une photo pour le moins intrigante. Il s’agit d’une partie de la tracklist de son prochain album en date, "Lithopédion", dont la sortie est prévue pour le 15 juin prochain.

Si l’on ne peut pas voir l’intitulé de tous les titres, on peut tout de même voir que son opus contiendra 16 morceaux et un bonus, "Humains", son titre initialement destiné à être l’hymne national belge pour le coupe du monde 2018.

La publication qui est enfaite une capture d’écran entre Dems et quelqu’un dont on ne connait pas l’identité révèle quand même que la tracklist n’est pas encore définitive, et qu’il reste encore quelques détails à régler.

A suivre…