Lauryn Hill déclare un gros concert !

Les vingt ans de "The Miseducation" à Bercy...

Lauryn Hill est une véritable légende depuis des années, on le sait. Alors que son album "The Miseducation" (qui était sorti en 1998) aura vingt ans, l’artiste prévoit de fêter ça comme il se doit avec une grosse date de concert prévue en novembre prochain à l’AccorHotels Arena.

Au programme, de nombreux classiques comme "To Zion" ou encore "Can’t take my eyes off of you". Bref, de quoi passer un bon moment.

Une bien bonne nouvelle pour ses supporters, surtout lorsque l’on sait que la chanteuse n’est pas revenue en France depuis quatre ans maintenant.

Si les billets sont déjà en vente depuis hier, on vous conseille vivement de vous dépêcher si vous voulez participer à cet événement unique !