Wiz Khalifa et Gucci Mane ont annoncé la sortie d'un projet en commun !

Un projet majeur du rap américain verra le jour dans les mois à venir.

Cette information sort de nulle part étant donné qu’aucune annonce n’avait encore été faite jusqu’à présent, mais Wiz Khalifa et Gucci Mane ont décidé de faire les choses en grand, aux détours de posts Instagram, sur leurs comptes respectifs, les artistes américains ont laissé sous-entendre qu’un projet commun devrait bientôt voir le jour.

En parallèle, les deux rappeurs suscités ont montré qu’ils tournaient le clip de leur morceau commun « Really Rich », tout en insistant bien sur le fait que cette collaboration ne serait pas leur dernière, et qu’un projet à deux était prévu.

En effet, dans la vidéo, Wiz Khalifa disait qu’ils travaillaient sur leur album commun, et Gucci Mane surenchérissait, en appuyant les propos de Wiz.

En parallèle, de nombreuses rumeurs disent que Wiz Khalifa et Gucci Mane travaillent très bien ensemble, et sont productifs et efficaces en studio. Ce qui est de bon augure concernant la sortie de leur projet commun à venir.

D’autres rumeurs évoquent même une sortie soudaine voire immédiate du projet, qui pourrait être disponible dès ce vendredi, sous la forme d’un EP.

Ainsi, nous aurons davantage d’éléments de réponse, sur le format ou la date de sortie, ce vendredi.

