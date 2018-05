Diplo, Will Smith et Nicky Jam vont interpréter l’hymne de la Coupe du Monde !

Un gros tube en préparation...

C’est lors d’une interview accordée au média "Vibe" que DJ Nelson a parlé de l’hymne national pour la coupe du monde. Si l’on avait déjà pu découvrir le titre de Jason Derulo, à savoir "Colors" qui a déjà cumulé plus de 22 millions de vues il y a quelques mois pour représenter la marque Coca-Cola pour l’occasion ; Will Smith et Nicky Jam seront eux aussi impliqués dans l’évènement.

"Nicky Jam et Will Smith sont en train de préparer l'hymne pour le prochain mondial. Ils sont en train de faire un tube qui est juste fou."

Au casting, cela ne s'arrête pas là. La chanteuse Era Istrefi sera elle aussi de la partie aux côtés de Diplo côté prods. Un combo pour le moins explosif qui promet une coupe du monde en Russie complètement à la hauteur.

On attend de pouvoir écouter ça avec impatience !