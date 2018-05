Meek Mill citera le nom de Drake dans son prochain morceau !

Guerre et paix.

Depuis quelques années, Drake et Meek Mill ne sont pas forcément en très bons termes, en attestent les différents morceaux clashs sortis mais également les piques sur les réseaux sociaux des uns et des autres.

Toutefois il semblait qu’un processus de paix ait commencé entre les deux artistes. En effet, Drake n’avait pas hésité à envoyer un shout-out à Meek Mill lorsque ce dernier était encore enfermé derrière les barreaux.

Les mésaventures judiciaires semblent désormais être derrière le rappeur de Philadelphie, et de nouveaux projets s’ouvrent à lui. Dans un premier temps, il y aura une collaboration avec Rick Ross, et il semblerait que Drake soit également présent d’une certaine façon.

En effet, Meek Mill écrira une phase sur Drake, et qui ne devrait pas être un clash mais plutôt une dédicace. En effet, les deux artistes ont communiqué que le clash était enterré et qu’il ne reprendrait pas de plus belle. Ainsi, il y a fort à parier que cela soit tout sauf un clash.

Pour le moment, nous ne savons pas quand le morceau avec Rick Ross sortira, ni la date de sortie des projets à venir de Meek Mill, mais une chose est sûre, tout devrait arriver très rapidement.

https://www.instagram.com/p/BjECpGElsJL/?utm_source=ig_embed