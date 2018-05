Lomepal est passé chez Clique !

Le rappeur était l'invité de Mouloud Achour...

Dimanche dernier, Lomepal était l’invité de Mouloud Achour sur le plateau de Clique. Après avoir joué en live, le rappeur s’est prêté au jeu des questions réponses avec le journaliste.

Si le débat a tourné principalement autour du style proposé par l’artiste se rapprochant de ce que l’on pourrait appeler du rap / pop, Lomepal n’a pas manqué de défendre son identité à part entière qui fait sa force aujourd’hui.

De plus en plus tourné vers le chant, il se pourrait qu’il pousse encore plus son délire sans ses prochains projets. Pour rappel, il a récemment délivré un titre inédit en freestyle sur la chaîne allemande "A Colors Show" à retrouver par ici.

On vous laisse découvrir l’interview ci-dessous…