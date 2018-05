Le rap domine le Billboard Hot 100 !

Une première depuis presque dix ans...

Neuf ans, c’est le temps qui s’est écoulé depuis la dernière fois où le rap s’est retrouvé en tête du Billboard Hot 100. C’est donc une très bonne nouvelle : quatre rappeurs dominent le classement, à nôtre plus grand plaisir.

Drake avec ses morceaux "Nice for what" et "God’s Plan", Childish Gambino avec "This is America" et Post Malone en featuring avec Ty Dolla $ign pour "Psycho" remontent donc le rap tout en haut, un évènement pour le moins marquant !

La dernière fois que l’on a pu voir cela, c’était avec Flo Rida, T.I et Justin Timberlake, Eminem avec Dr Dre et 50 Cent et enfin Kanye West en 2009.

Espérons que cela continue dans cette lancée !