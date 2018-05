L'enquête sur la mort de Biggie et de Tupac mise en images !

Découvrez le trailer de "City of lies" avec Johnny Depp sans plus attendre...

En 1996 et 1997, à Las Vegas et à Los Angeles, deux artistes devenus légendaires perdaient la vie sous le coup des balles : 2Pac et Biggie. Alors que The Notorious Big aurait eu 46 ans hier, le trailer de "City of lies" vient de voir le jour. Il s’agit d’un film dans lequel Johnny Depp et Forest Whitaker enquêtent sur l’assassinat des deux rappeurs dont on ne connaît toujours pas à ce jour officiellement le ou les auteurs.

Pendant toute sa vie, un enquêteur, Russell Poole, interprété par Johnny Depp dans le long-métrage, a essayé d’élucider ces meurtres, sans jamais y parvenir.

Réalisé par Brad Furman, le film fera son entrée en salles le 7 septembre prochain… Une date pour le moins symbolique puisque c’est ce jour-là que Tupac avait quitté le monde des vivants.

Soyez prêts !