Orelsan et Gringe dans un dessin animé !

"Mutafukaz" risque d'envoyer du lourd...

Si l’on connaît l’amour que vouent Orelsan et Gringe à l’univers de l’animation, rien d’étonnant lorsque l’on apprend qu’ils vont prêter leurs voix au film franco-japonais "Mutafukaz" qui verra le jour mercredi prochain, donc demain.

Inspiré d’une bande dessinée française, l’histoire relate de personnages regroupant les clichés des "loosers"… Des entités qui correspondent bien à l’image avec laquelle joue les deux rappeurs.

Synopsis : "Angelino est un jeune loser parmi tant d’autres à Dark Meat City, une mégalopole sans pitié sous le soleil de Californie. La journée, il livre des pizzas dans tous les recoins de la ville et la nuit, il squatte une chambre d’hôtel minable avec son coloc Vinz et une armada de cafards qui font désormais un peu partie de sa famille. À la suite d’un accident de scooter lorsque son chemin a croisé par inadvertance la divine Luna, une fille aux cheveux noir de jais, notre jeune lascar commence à souffrir de maux de tête et d’étranges hallucinations. Des hallucinations, vous avez dit ? Hmm, peut-être pas... Pourchassé par des hommes en noir, Angelino n’a plus aucun doute : il est pris pour cible. Mais pourquoi lui ?"

Très proches de l’univers du cinéma, Orelsan et Gringe commencent à voir l’habitude de s’investir dans ce type de projets. Tout le monde connait évidement "Comment c’est loin" dans lequel on pouvait découvrir l’univers des deux artistes, mais aussi la série "Bloqués" ou encore "Carbone" avec Gringe.

Orelsan ,quant à lui, jouera aussi aux côtés de Benoît Poelvoord dans un film de Quentin Depieux (Mr Oizo) que l’on pourra découvrir le 4 juillet prochain. Un beau programme !