Le nouveau dérapage de l'équipe d'Offset des Migos !

Encore.

Une fois de plus, les Migos, et plus particulièrement Offset, a défrayé la chronique suite au comportement d’un fan un peu trop insistant au moment de demander un autographe, jugé excessif.

En effet, hier, Offset et Cardi-B étaient de sortie, accompagnée de la garde rapprochée du membre des Migos. Ainsi, des fans étaient au rendez-vous et ont pris en photo Cardi-B, ce qui a modérément plu à Offset, dont trois gardes du corps se sont occupés de ce fan, en question, à leur façon.

Suite à cette altercation, les forces de l’ordre sont intervenues afin de calmer la situation, mais il faut préciser qu’Offset était particulièrement sous tension étant donné qu’il venait de se faire voler ses chaînes, dans sa chambre d’hôtel.

Les enquêteurs ont donc récupéré la liste des personnes qui sont rentrées et sorties de de l’hôtel, afin de déterminer qui avait pu dérober ce fameux bijou. Ainsi, les inspecteurs ont croisé les antécédents judiciaires de toutes les personnes rentrées et sorties de l’hôtel, afin de voir si certains profils étaient plus suspects que d’autres.

TMZ rapporte qu’ils ont essayé d’obtenir davantage de renseignements de la part des services de police, qui n’ont pas souhaité communiquer sur ces affaires.