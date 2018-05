PNL, Post Malone ou encore Macklemore au Rock en Seine 2018 !

Une programmation de folie...

Si l’on a pour habitude que la programmation du festival Rock en Seine nous régale chaque année, la tradition ne va pas changer pour la saison 2018. Ce seront donc trois jours de folie que vous pourrez vivre, avec des artistes totalement à la hauteur de vos attentes.

Au programme ? De nombreux artistes comme Justice, Macklemore, Post Malone ou encore Stefflon Don. Mais le clou du spectacle reste quand même… PNL !

Alors qu’une énorme attente se fait autour du duo, vous pourrez le retrouver en live durant l’évènement. Si l’on sait qu’Ademo et N.O.S se sont produit dans le cadre du festival de Cannes la semaine dernière, et que leur titre "Le monde ou rien" est dans la B.O du prochain film de Vincent Cassel et Isabelle Adjani, les choses semblent bouger pour eux.

On vous laisse découvrir ça en détails ci-dessous…