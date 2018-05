Drake est de nouveau en couple !

Sa nouvelle copine est plutôt pas mal...

Toujours aussi fort et sur le devant de la scène, il ne manquait plus que l’amour à Drake pour que sa vie soit complètement explosive. Connu pour avoir bon goût en matière de femme, on a pu voir la star aux côtés de Rihanna ou encore de Jennifer Lopez.

Mais depuis quelques temps, plus rien, ou du moins d’officiel. Alors que le rappeur connaît un énorme succès, notamment avec son titre "God’s Plan" qui a déjà cumulé 544 millions de vues ; il se pourrait qu’il ait trouvé chaussure à son pied.

C’est avec Malaika Terry, une jeune femme âgée de 22 ans aux formes plutôt généreuses que Drake se balade fièrement. Désormais en couple avec le modèle jamaïcain, l’artiste semble comblé de bonheur.

Espérons que cela dure pour lui !