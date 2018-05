T.I a passé la nuit en GAV !

Une soirée bien arrosée qui finit mal...

C’est en Géorgie que T.I a été arrêté il y a deux jours suite à une soirée bien arrosée qui est partie en vrille. Si l’on en croit les dires, le rappeur voulait rentrer chez lui vers quatre heures du matin, mais n’y parvenait pas car il ne trouvait plus ses clés.

Le gardien de sécurité se serait interposé et une dispute entre lui, T.I et son pote se serait alors déclenchée. En plus de cet accrochage, l’artiste se serait mal conduit en public. C’est donc la police qui est venue le chercher pour l’emmener au poste où il a passé la nuit.

Déjà libéré, T.I n’en est quand même pas à son premier coup d’essai avec la justice. Il est déjà passé deux fois par la case prison pour un problème avec des armes il y a quelques temps.

On dirait que l’auteur de "Whatever You Like" a le sang chaud !