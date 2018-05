French Montana, Diplo et Lil Pump dans la B.O de Deadpool 2 !

Découvrez "Welcome to the party" sans plus attendre...

"Deadpool 2" vient de faire son apparition sur les écrans, et connait déjà un très grand succès. Pour preuve, il domine déjà le Box-office ! Le film de super-héros américain séduit son public pour sûr, et il faut dire que la bande-son n’y est pas pour rien. Au programme, de nombreuses pointures comme Srillex, Sher ou encore Céline Dion. Le clou du spectacle reste le morceau "Welcome to the party" qui réunit French Montana, Lil Pump, Diplo et Zhavia. Accompagné d’un clip très second degré dans lequel on voit le personnage principal twerker, le morceau dévoile une énergie débordante qui vous donnera à coup sur envie d’aller voir le long-métrage si ce n’est pas déjà fait. On vous laisse découvrir…