Retrouvez Frank Ocean bientôt au cinéma !

Un nouveau tournant dans la carrière de l'artiste...

"Ships Passing in the Night", c’est le nom du film dans lequel Frank Ocean va bientôt jouer. Fort de son succès avec son dernier album en date, "Blond" paru en aout 2016, l’artiste fait son retour d’une manière plutôt originale.

Attendu sur un projet musical, il nous surprend en effet en assurant son retour au cinéma, et pas dans n’importe quel film. C’est en effet dans une réalisation de Michael Kang, connu pour "The Motel" ou encore "West 32nd", que Frank Ocean s’apprête à faire ses premiers pas d’acteur dans le rôle d'un certain "Kevin".

"Brad Bang est l’un des plus grands top models au monde. Grace Sol est une actrice passionnée mais fragile. Malgré leur relation de plus en plus personnelle et troublante, Grace tombe amoureuse de Brad après une série de répétitions et une nuit qui change tout, avant de réaliser que malgré leur attachement, leur amour est interdit."

Pour le moment, aucune affiche ni date de sortie n’a été dévoilée. Il faudra donc être patient pour avoir plus d’information sur le sujet !