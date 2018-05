Tidal ne payerait plus les labels !

Les temps sont durs pour la plateforme de streaming...

Il y a à peine quelques jours, on vous parlait de la polémique selon laquelle Kanye West et Beyoncé auraient triché sur leurs chiffres de vente sur la plateforme Tidal. Pour rappel, cette dernière a été créée par Jay-Z en 2014, et connait de multiples obstacles depuis. Le rappeur a même failli mettre la clé sous la porte à plusieurs reprises, et on dirait que les choses ne vont pas en s’arrangeant.

C’est le PDG du label "Propeller Recordings" qui s’est en effet livré récemment au journal norvégien "Dagens Næringsliv" :

"De plus en plus de personnes envisagent de retirer leur musique de TIDAL, il y a un ras le bol général."

Si la colère est si grande, c’est parce que sa structure n’aurait pas reçu ses royalties depuis plusieurs mois, et il se pourrait qu’elle ne soit pas la seule. Deux autres labels ont également fait le même témoignage.

Les conséquences pourraient donc être assez lourdes, et Tidal pourrait se voir retirer de nombreux contrats, ou même devoir mettre la clé sous la porte.

Une affaire à suivre de près…