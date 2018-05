Eminem, Nelly ou encore Chris Brown sont menacés d'être retirés de Spotify !

"UltraViolet", c’est le nom de l’association féministe américaine qui entame une procédure pour demander à la plateforme Spotify d’évincer certaines grosses stars comme Eminem, les Red Hot Chili Peppers, Chris Brown ou encore Nelly pour cause de propos déplacés et haineux envers les femmes.

Il y a quelques jours, on apprenait que Spotify s’était en effet fixé une nouvelle ligne de conduite. Tout artiste ayant été condamné par la justice pour problème d’agressions sexuels entre autres se verrait écarter. Ainsi, on a pu voir XXXTentacion ou encore R. Kelly en faire les frais.

"Chaque fois qu’un individu célèbre continue d’être glorifié malgré des allégations d’abus, nous perpétuons un peu plus le silence. Nous montrons ainsi aux victimes d’agressions sexuelles et de violences domestiques qu’il n’y aura pas de conséquences pour ces abus. Nous vous implorons de regarder de plus près les artistes dont vous faites la promotion"