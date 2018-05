Bigflo & Oli jouent dans une pub pour une célèbre marque !

Découvrez le nouveau spot avec les frères toulousains...

Alors qu’un jeune homme se demande s’il aura le courage d’aller aborder la fille qui lui plait en soirée, le duo toulousains fait son apparition et donne son avis partagé sur la question.

L’un en noir, l’autre en blanc. Bigflo et Oli se glissent dans le rôle du petit diable et du petit ange qui représentent la bonne et la mauvaise conscience, comme on pouvait voir dans les dessins animés quand on était petits.

Tandis que Bigflo le décourage totalement, Oli lui redonne tout le courage et la confiance en lui dont il a besoin pour passer le cap, avant de lui lancer un déo qui prend alors des allures de potion magique.

Pour ce spot de publicité, c’est la célèbre marque AXE qui a fait confiance aux rappeurs qui incarnent le rôle avec autodérision, cynisme et implication, comme à leur habitude.

On vous laisse découvrir…