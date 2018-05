La tracklist de l'album d'A$ap Rocky aurait fuité !

"Testing" s'annonce très lourd...

Selon les rumeurs, la tracklist de l’album "Testing" d’A$ap Rocky tant attendue aurait leaké sur les réseaux sociaux. C’est un membre de la plateforme "Reddit" qui aurait réussi à l’obtenir et à la partager rapidement par la suite, et pour cause, cette dernière envoie du gros niveau.

18 morceaux, et de nombreux featurings de folie ! On y retrouve Kendrick Lamar, Kanye West, Schoolboy Q, Frank Ocean, Future ou encore Childish Gambino… Un programme qui s’annonce très très lourd.

Si la véracité de l’information n’a pas été confirmée, tout cela parait quand même assez probable, mais cela reste à prendre avec des pincettes.

Pour le moment, A$ap Rocky n’a pas encore dévoilé la date de sortie de son opus, il faudra donc rester bien à l’affût pour la découvrir !