Mister V dévoile un nouveau visuel en direct de son "Viano" !

Découvrez le nouveau clip de Mister V : Viano feat Samy Ceezy

Tout se passe pour le mieux et s’enchaîne très bien ces temps-ci pour Mister V. Alors qu’il brandissait fièrement son disque de platine pour son première album "Double V" il y a peu, l’humoriste / rappeur / acteur a annoncé le lancement d’un deuxième projet pour bientôt.

Attendu avec impatience par ses supporters, l’homme à la triple casquette vient de dévoiler un titre qui promet pour la suite. Intitulé "Viano", on y voit bien sûr y voir un rapprochement avec le morceau de Naza sorti récemment aussi.

Dans ce nouveau clip, Mister V s’accompagne de son pote Samy Ceezy que l’on a vu mainte et mainte fois dans ses vidéos. Les deux artistes et leurs potes montent dans un Uber (dont le rôle est également incarné par Mister V) et y mettent une grosse ambiance avec le lancement de "Viano".

Toujours plein d’humour et d’autodérision, le rappeur n’hésite pas à bousculer les codes du rap et à brandir de nombreux clichés toujours avec autant de légèreté.

On attend la suite avec impatience…