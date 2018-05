XXXtentacion et R. Kelly sont évincés de certaines playlists Spotify !

Des mesures drastiques sont prises...

Décidément, le monde des plateformes de streaming est extrêmement chamboulé ces temps-ci. On a pu constater les changements de comptabilisation d’écoutes dernièrement, établissant de nouvelles règles pour les certifications, et cela n’est pas près de s’arrêter là.

Spotify change également sa manière de travailler. Les artistes ayant des problèmes avec la justice se verront désormais écartés de certaines playlists de la plateforme. Certains titres comme "SAD" de XXXTentacion ne font donc plus partie de la playlist "RapCaviar" qui regroupe les meilleurs titres rap ; mais resteront quand même disponibles sur le site. Certains morceaux d’R. Kelly ne seront plus mis en avant non plus… Pour rappel, ce dernier a fait l'objet d'une polémique pour abus sexuel il y a peu.

Si la tolérance et le respect sont désormais les mots d’ordre de Spotify, ils ne souhaitent plus mettre en avant certains artistes qui ne se plient pas à leur nouvel état d’esprit.