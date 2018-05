Orelsan sera de nouveau au cinéma dans un film de Quentin Dupieux !

Benoît Poelvoord et Grégoire Ludig au casting...

Plus connu sous le nom de Mr Oizo, Quentin Dupieux est aussi scénariste. Si on l’a vu à la tête de films comme "Steak" ou encore "Wrong", cette fois-ci c’est un tout nouveau long-métrage qu’il prépare.

Pour se faire, quoi de mieux que de choisir un casting de folie ? Intitulée "Au Poste", cette nouvelle réalisation réunira Benoît Poelvoord que l’on ne présente plus ; Grégoire Ludig, acteur et humoriste du "Palmashow", Anaïs Demoustier, et le clou du spectacle… Orelsan !

Le rappeur n’a jamais caché son amour pour le cinéma. En 2015, on le retrouvait en tant que réalisateur mais aussi acteur de "Comment c’est loin" aux côtés de son acolyte Gringe ; puis dans sa série "Bloqués" avec sa bande de potes. Toujours passionné et motivé par l’acting, l’artiste se voit donc de nouveau à l’affiche d’un nouveau projet qui promet d’être lourd.

Rendez-vous en salle le 4 juillet prochain pour voir ce que cela donne !