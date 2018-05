Kheimer dévoile un nouveau freestyle !

Découvrez le nouveau freestyle de Kheimer : Modus Operandi

Connu notamment pour sa collaboration avec Mac Tyer sur le morceau "Tout va si vite", Kheimer s’était absenté pendant quelques années avant de faire son retour l’année dernière avec "Musculation" et "E.E.I".

Cette fois-ci, c’est un nouveau freestyle que le rappeur du 93 nous dévoile. Tourné de nuit dans la rue, la vidéo réalisée par Epok Vision se veut simple et efficace. On y voit l’artiste kicker de manière incisive et déterminée.

Il termine même le son par une bonne nouvelle qui annonce du nouveau pour la suite : "ça arrive, le temps de tout mettre en place" Pour savoir de quoi Kheimer nous parle concrètement, il faudra donc rester bien à l’affut de ses nouvelles sorties.

Soyez près…