Kanye West et Beyoncé auraient triché sur leurs chiffres de vente !

Tidal dans la ligne de mire...

Tidal n’est pas au meilleur de sa forme, on le sait. Alors que Jay-Z tente le tout pour le tout depuis quelques mois pour sauver sa plateforme de streaming, sa création fait l’objet d’une grosse polémique depuis quelques jours.

Pour "Lemonade" de Beyoncé et "Life of Pablo" de Kanye West, les choses se corsent. Si le dernier album de Yeezus était uniquement disponible sur Tidal, selon les déclarations officielles il aurait été streamé 250 millions de fois en 10 jours, ce qui n’est pas négligeable. Queen B, elle, aurait récolté 306 millions d’écoutes en 15 jours avec son opus virtuel.

Pourtant, des investigations se mettent en place actuellement et remettent en cause la véracité de ces chiffres. Selon les rumeurs, un disque dur mystérieux avec des données ultra confidentielles auraient fait surface. Il ne reste plus qu’à savoir si tout cela est vrai.

Une affaire à suivre de près…