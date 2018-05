Quand Damso se livre à son fils !

Alors que l’on vous annonçait, pas plus tard qu’hier, que Damso vient de terminer le mixe de "Lithopédion", son nouvel album prévu pour le 15 juin prochain ; ce dernier vient de dévoiler une publication qui fait beaucoup parler.

Il s’agit d’une lettre très touchante adressée à son fils dans laquelle il lui donne des conseils pour quand il sera plus grand. A l’instar de nombreux rappeurs comme Shurik’n dans son titre "La Lettre", Dems s’est adressé à sa progéniture avec bienveillance et sagesse, mais cette fois-ci en légende d’une photo publiée sur ses réseaux.

"Tu sais Lior, la vie n’est que ce qu’elle est.

Si tu donnes tout pour y arriver, attends toi à tout perdre quand t’ y seras.

La Vie c’est transformer quelque chose d’ordinaire en quelque chose d’extraordinaire jusqu’à ce qu’elle devienne ordinaire à nouveau.

Ne crois pas en tes rêves, réalise les. Meurs en ayant tout donné car tu n’ emporteras rien avec toi.

Fais ce qu’il te plaît jusqu’à ce que ça plaise aux autres et pas le contraire.

Remercie Dieu pour chaque ennemis qu’Il mettra sur ton chemin car c’est l’acharnement de tes adversaires qui définit la grandeur de tes bénédictions.

Fais attention aux femmes qui feront attention à toi dans le but de combler leur manque d’attention.

Ne passe pas trop de temps à essayer d’être ce que tu n’es pas car tu finiras par croire que tu l’es vraiment.

Sois toujours honnête envers toi-même parce que les frustrations inavouées sont les plus dangereuses.

Sache que vouloir oublier c’est y penser tout le temps.

Accepte la fin de quelque chose pour en construire une autre.

Quand tu seras grand, tu penseras que c’ était mieux quand tu étais petit mais le temps a pour habitude de filtrer les aspects négatifs des souvenirs pour n’en laisser que le positif, ne sois pas dupe.

Dernière chose, accepte-toi comme tu es.

la propreté du corps devient primordiale quand la propreté de l’ âme ne l’est plus."