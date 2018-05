Childish Gambino tirera bientôt sa révérence !

Young Thug se confie...

C’est lors d’une interview accordée à Spotify que Young Thug s’est confié sur Childish Gambino. Alors que ce dernier vient de dévoiler un morceau qui a fait un énorme buzz, "This Is America", et qui a déjà dépassé les 47 millions de vues en trois jours, il se pourrait qu’il tire bientôt sa référence.

Si Childish Gambino, de son vrai nom Donald Glover, a déjà évoqué à de nombreuses reprises son envie de mettre fin à sa carrière dans la musique, Young Thug nous apporte tout de même quelques précisions.

"J’ai tweeté une fois un truc du genre ‘je parie que je serai sur le dernier album de Gambino.’ J’y suis sur son dernier album, c’est fou. ll ne fera plus vraiment de musique après ça."

La bonne nouvelle, c’est que Young Thug sera présent sur le prochain opus de Childish, mais la mauvaise est que ce sera sûrement le dernier. Lorsque l’on voit la puissance du rappeur, surtout avec son dernier titre, cette annonce est assez frustrante.

Si la décision semble définitive, restez-bien à l’affût pour guetter quand même des nouvelles de ce qu’il nous prépare…