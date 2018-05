Damso a terminé de préprarer "Lithopédion" !

"Humains" sera au programme...

Le nouvel album de Damso est attendu avec impatience, et il est prévu pour très bientôt, le 15 juin prochain ! Annoncé il y a quelques semaines maintenant, on sait d’ores et déjà qu’il s’intitulera "Lithopédion", et qu’il risque d’être très lourd.

Alors que l’on a pu découvrir un nouveau titre du rappeur belge, "Ipséité" il y a quelques jours, ce dernier continue de nous mettre l’eau à la bouche en faisant une nouvelle déclaration sur twitter.

Dems vient d’annoncer qu’il a terminé de préparer l’opus, et que le morceau "Humains" fera partie de la tracklist. Pour rappel, il s’agit du titre qui était prévu initialement pour représenter la Belgique lors de la coupe du monde 2018 en Russie. Après de nombreuses polémiques et oppositions venant d’associations féministes, l’hymne avait fini par être déprogrammé de l’évènement, et remplacé par un autre réalisé par le chanteur Lou Deprijck.

Le plus important, c'est que le mix de "Lithopédion" est bel et bien terminé, et on l’attend avec impatience. Maintenant, il n’y a plus qu’à espérer que l’artiste nous dévoile quelques extraits avant la date fatidique.

Soyez près…