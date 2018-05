Quand Jay-Z et Eminem attaquent Harvey Weinstein !

800 000 dollars à la clé...

Le producteur de cinéma Harvey Weinstein a eu de nombreux problèmes avec la justice à causes d’histoires d’harcèlement sexuel récemment auprès d'actrices, et il se pourrait qu’il ne soit pas près de s’en sortir.

Cette fois-ci, rien à voir avec les précédentes accusations. Il s’agit de réclamations de la part de Jay-Z et Eminem. Ces deux grosses stars américaines ont en effet tapé du poing sur la table et réclament 800 000 dollars au producteur.

La cause ? Harvey Weinstein n’aurait pas payé les rappeurs, alors qu’ils ont respectivement participé au film "TIME: The Kalief Browder Story et Rest In Power: The Trayvon Martin Story" pour Jay-Z ou encore à la bande annonce de "Southpaw" pour Eminem.

Pour le moment nous ne savons pas encore quelle issue connaîtra cette histoire, mais ce qui est sûr c’est que la "Harvey Company" n’est pas prête de se relever.

Une affaire à suivre…