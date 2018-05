Mister V change de blaze !

Plusieurs casquettes, plusieurs noms...

Alors que Mister V vient d’obtenir un disque de platine avec "Double V", il continue dans sa lancée avec plein de nouveaux projets.

Il y a quelques jours, on découvrait sa nouvelle signature sur le label "All Points" chez Believe, mais aussi l’annonce de la sortie d’un deuxième album pour bientôt.

Connu tout d’abord comme Youtuber et humoriste, Mister V a donc plusieurs cordes à son arc, et il compte bien faire la différence entre ses diverses passions.

Si l’on sait qu’il partage l’affiche en tant que comédien avec Jean-Pierre Bacri dans le film "Place Publique" au cinéma depuis le 18 avril, ce dernier a fait une annonce pour le moins compréhensible lors d’une récente interview.

Mister V souhaite garder son nom quand il est comédien, à savoir Yvick Letexier, et continuer à s’appeler "Mister V" lorsqu’il rappe ou se glisse dans son rôle d’humoriste.

On attend son nouvel album avec impatience…