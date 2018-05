Sniper est de retour et le fait bien savoir !

Un teaser qui en dit long...

C’est sur les réseaux sociaux que l’on a pu découvrir une vidéo qui annonce une très bonne nouvelle… Sniper est officiellement de retour ! Depuis plusieurs mois, de nombreuses rumeurs fusent sur internet, mais rien de concret n’avait été déclaré par le groupe jusqu’ici.

On a quand même pu apercevoir les artistes en studio tout en sachant qu’ils travaillaient sur un nouvel opus. Un petit teaser, c’est donc ce qui nous manqué pour nous mettre l’eau à la bouche.

En légende, "SNIPER 2018, FOLLOW ME #1", ce qui laisse entendre qu'Aketo, Tunisiano et Blacko ont mis la barre haute. Pour le moment, aucune info. Ni nom d’album, ni tracklist, ni cover, ni date de sortie. Mais le plus important, c’est que le fameux trio va revenir sur le devant de la scène et que ça risque de faire mal vu la teneur de la musique que l’on peut entendre dans la vidéo.

On vous laisse découvrir ça…