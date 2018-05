Janelle Monáe, une diva mystérieuse et déroutante !

"Dirty Computer" disponible partout...

"Dirty Computer", c’est le nom du troisième album de Janelle Monáe qui fait suite à ces deux précédents opus, à savoir "Django Jane" et "Make me feel". Si chacun d’entre eux proposaient un univers bien particulier avec des influences multiples, le dernier en date ne manque pas de continuer dans cette lignée.

Avec une tendance électro / funk plutôt futuriste, la chanteuse a déjà dévoilé plusieurs clips dans lesquels les visuels sont étudiés et soignés à la perfection.

Autoproclamée "pansexual" depuis quelques temps (une tendance qui se rapproche de la bisexualité), l’artiste aime jouer sur la confusion des genres et des styles.

Parmi les titres proposés, trois featurings, et pas des moindres : le premier avec Brian Wilson sur le titre éponyme "Dirty Computer", le second avec la chanteuse Zoé Kravitz sur "Screwed", le troisième avec Grimes sur "Pynk" et enfin le dernier avec le célèbre Pharell Williams pour "I Got The Juice". Un beau programme.

Dans ce nouveau projet, l’artiste britannique affirme encore un peu plus son style et ses prises de positions bien marquées, à l’instar de la vidéo de 48 minutes qu’elle a dévoilé le jour de la sortie de "Dirty Computer". Prenant des allures de film, le clip / vidéo révèle une facette de Janelle Monáe comme vous ne l’avez jamais vue.

On vous laisse découvrir cela ci-dessous... Et pour écouter le projet dans son intégralité, ça se passe par ici !