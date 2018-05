Le partenariat Kanye West / Adidas remis en question !

Depuis quelques semaines et après une longue absence, Kanye West ne cesse de faire parler de lui et de créer polémique. On l’a d’abord vu annoncer deux albums, dont un en collaboration avec Kid Cudi, pour le mois de juin ; puis se manifester d’une façon inattendue sur les réseaux.

Son soutien à Donal Trump sur Twitter est probablement la réflexion de trop puisque cela lui aura fait perdre 9 millions de followers sur son compte.

Si de nombreux rappeurs comme Chris Brown qui a demandé d’arrêter d'écouter les paroles de "ce clown", mais aussi des personnalités et des fans ont pris position dans cette affaire, Kanye West leur a donné des raisons de plus de polémiquer à son sujet.

Tout d’abord en essayant de placer en cover de son projet Jan Adam, le chirurgien qui opérait sa mère quand elle a perdu la vie ; puis en menant des réflexions pour le moins surprenante lors d’une interview accordée au média américain TMZ.

D’après les rumeurs, le rappeur aurait dit que l’esclavage était un choix, ce qui a déchainé les foudres des auditeurs. Pour autant, cette déclaration reste à prendre avec des pincettes, l’artiste dit qu'il voulait parler uniquement de l’esclavage moderne…

“Adidas, virez Kanye West pour avoir appelé l’esclavage, un choix”.

Suite à cette affaire, une pétition s’est vue mise en place, appelant la célèbre marque Adidas à arrêter son partenariat avec Yeezy, la marque de Kanye. Avec déjà 3900 signatures depuis hier soir, cette dernière a pour objectif d’en obtenir 10 000.



Care2 veut savoir si Adidas est d'accord avec Kanye West sur le fait que l'esclavage en Amérique était un choix. Dans une interview bizarre avec TMZ hier, Kanye a dit qu'il croyait que les Noirs américains avaient choisi de vivre dans l'esclavage pendant plus de 400 ans.

Pour la plupart des Américains, peu importe de quelle couleur vous êtes, les propos de Kanye sur l'esclavage étaient la goutte de trop. Comme beaucoup l'ont souligné dans les médias, les paroles de West ne sont pas seulement fausses, elles sont dangereuses. L'Amérique est un foyer de tension en ce moment. Une grande partie de cette tension a à voir avec le nombre croissant d'attaques motivées par la haine sous l'administration Trump, les histoires presque hebdomadaires de personnes noires et métissées qui meurent sous les coups des forces de l'ordre et les effets incessants des siècles d'esclavage.

Kanye croit que nos ancêtres africains ont choisi. Alors que Kanye peut vivre en sécurité dans son château de plusieurs millions de dollars, le reste de l'Amérique noire est continuellement marginalisé et soumise à des lois et à des traitements injustes. Certains meurent même parce que ce comportement est si ancré dans notre société.

Adidas + Kanye West est un partenariat qui dure depuis 3 ans. Ensemble, ils ont apporté quelques-unes des chaussures les plus chères et les plus populaires sur le marché avec des prix supérieurs à 350 $ pour les baskets hightop. Mais la firme allemande pourrait vouloir repenser son affaire lucrative avec West après son débordement.

Kanye West a le droit à la liberté d'expression, et il a le droit de dire des mensonges et de la désinformation et des opinions mal placées - mais nous, les consommateurs, avons le droit de riposter contre ce type de propagande dangereuse. C'est pourquoi Care2 demande à Adidas de renoncer à leur partenariat avec M. West et de dire au monde qu'ils ne veulent rien avoir à faire avec quiconque croit que des millions d'Africains ont choisi de labourer les champs pendant 400 ans. Signez la pétition et dites à Adidas de couper les liens avec Kanye West.