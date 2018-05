Mister V va sortir un deuxième projet !

Une nouvelle signature en label...

Il y a un an, le youtuber Mister V se lançait dans le rap avec un premier album intitulé "Double V" déjà certifié disque de platine avec 100 000 streams et achats cumulés.

Alors que l’artiste continue son chemin tranquillement, il vient d’annoncer sa signature chez AllPoints, le nouveau label de Believe qui a annoncé récemment ses collaborations avec Elams et AM La Scampia pour ne pas tous les citer.

Très fier de son succès dans le rap, Mister V a publié récemment une photo de lui entouré de sa famille affichant fièrement sa dernière récompense.

En commentaire "En route vers un second". Travailler sur un nouveau projet semble en effet une suite logique pour lui.

En attendant de découvrir ce qu’il nous propose, vous pouvez vous ré écouter son dernier projet en date par ici !