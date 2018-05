Six extraits de morceaux de Dr Dre leakent sur internet !

"Detox" bientôt disponible ?

"Detox", c’est l’album de Dr Dre qui n’est jamais sorti. Alors que ce dernier est attendu depuis dix ans, le producteur ne l’a jamais révélé au public, sans pour autant donner une explication à cette situation.

Si de nombreuses théories s’étaient alors mises en place, des rumeurs de sortie imminente fusent sur les réseaux depuis quelques mois.

Il y a peu, Dr Dre était aperçu en studio aux côtés d’Eminem, Snoop Dogg et 50 Cent, et il se pourrait que les choses continuent de prendre forme. C’est en effet six extraits de morceaux de l’opus en question qui viennent de fuiter sur internet.

Au programme, une collaboration avec Snoop Dogg et une ardeur prononcée dans les lyrics.

On vous laisse découvrir en attendant la suite des événements…