Médine et Fianso aux côtés de Catherine Deneuve au cinéma !

Découvrez la bande annonce de "Mauvaises herbes" avec Kheiron et Leila Boumedjane...

C’est sur les réseaux que l’on a pu découvrir une nouvelle bande-annonce pour le moins surprenante ! Sous forme de clip musical, celle-ci dévoile la prochaine sortie d’un film intitulé "Mauvaises Herbes".

Niveau casting, le réalisateur et acteur Kheiron (que l’on a pu voir dans la série "Bref" entre autres) n’a pas fait les choses à moitié. On y retrouve Catherine Deneuve, André Dussollier, Leila Boumedjane… mais aussi Médine et Fianso !

Si Catherine Deneuve avait déjà partagé l’affiche avec Nekfeu dans le film "Tout nous sépare", il semblerait qu’elle n’en ait pas fini avec le rap game.

On vous laisse découvrir la vidéo dans laquelle les rappeurs mais aussi certains acteurs se mettent à rapper, au plus grand plaisir du public.

Pour pouvoir découvrir le long-métrage, il faudra cependant attendre jusqu’au 21 novembre prochain…