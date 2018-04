Rae Sremmurd dévoile la date de sortie du triple album !

"SR3MM" arrive à grand pas...

Si le triple album de Rae Sremmurd qui a été annoncé il y a quelques semaines maintenant n’avait toujours pas de date de sortie officielle… il se pourrait que le duo ait remédier à ce problème !

Ce sera donc le 4 mai prochain que les trois projets verront le jour ! Un opus solo de Swae Lee, un autre solo de Slim Jxmmi et un album commun des deux artistes. La barre est donc mise très haute.

Intitulé "SR3MM", l’opus s’est déjà vu teaser avec des premiers extraits dévoilés au public comme "Guatemala", "Hurt To Look", "Powerglide" ou encore "CLOSE" en featuring avec Travis Scott.

Au programme, 27 titres et de nombreux featurings de qualité. On y retrouvera The Weeknd, Young Thug ou encore Future pour ne pas tous les citer !

Un peu plus d’une semaine, c’est donc le temps qui nous sépare avant de pouvoir découvrir ce que Rae Sremmurd nous prépare…