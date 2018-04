L'album ''Trop Chaud'' de Timal est enfin disponible !

Trop chaud, caliente.

Depuis près de deux ans, Timal a fait parler de lui grâce à ses différentes séries de freestyles « Rapport » et « La », tout en proposant des morceaux plus structurés et davantage adaptés à un format album.

Ainsi, après avoir cumulé les millions de vues sur YouTube, le rappeur originaire de Champs sur Marne a décidé de franchir l’étape du premier album en ce jour.

Intitulé « Trop Chaud », constitué de 15 titres, la première signature du label Daymolition n’a pas hésité à s’ouvrir musicalement, en s’aventurant sur des terrains artistiques où le public ne l’attendait pas forcément. Toutefois, Timal n’a pas modifié ses habitudes en proposant toujours un kickage à la fois percutant et efficace, en maîtrisant les productions.

L’artiste du 77 a globalement souhaité proposer un contenu différent de ce qu’il avait démontré en freestyle et sur ces deux dernières années. Précisons que Timal ait l’artiste ayant commencé sur la plateforme Daymolition qui a suscité le plus d’engouement et probablement de vues sur la chaîne.

Les chiffres de ventes de ce premier projet seront donc observés de très près afin de quantifier l’engouement autour de Timal et tirer des conclusions sur la place qu’il occupe dans le rap français. Bien entendu, ce projet est disponible en physique et sur toutes les plateformes digitales.